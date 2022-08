Jette Rasch will beim Spee Cup 2022 in Gentin wieder aufs Podest

Großer Wettkampf-Rummel im kleinen Genthin: Am 4. September wird zum 31. Mal der Spee Cup im Straßenradsport ausgetragen. Wie so oft dabei: die radsportverrückte Familie Rasch.

Genthin - So wie es zur Zeit aussieht, dürften die Genthiner und ihre Gäste in diesem Jahr den Radsportlerinnen und -sportlern am 4. September zum Spee-Cup an Start, Ziel und an der Strecke wieder uneingeschränkt zujubeln. Corona hatte das in den vergangenen zwei Jahren verhindert.