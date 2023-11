Genthin. - So viele Fahrzeugtypen, die zu DDR-Zeiten auf den Straßen herumgekurvt sind, können es ja nicht sein, denkt man sich im ersten Augenblick, wenn man von der kürzlich im Kreismuseum in Genthin eröffneten neuen Sonderschau „Unterwegs im Straßenverkehr der DDR“ hört. Trabis, Wartburgs, W 50, Barkas und Robur - viel mehr können es nicht gewesen sein, oder?

Da befindet man sich aber im Irrtum. Keiner weiß das besser als der Brandenburger Jörg Schulze, der solche Fahrzeuge als Modellautos sammelt. Der Maschinenbauingenieur und ehemalige Bahner hat rund 3.000 solcher Fahrzeugmodelle in seiner Sammlung. Alle unterschiedlich, wenn auch vielfach nur in winzigen Details. Aber ins Bewusstsein rückt Schulze mit seinen etwa 300 in der Sonderschau gezeigten Typen eben auch jene, die die Volksarmee nutzte, oder die, die bei Deutrans, der DDR-Spedition, unterwegs waren oder auch jene, in denen DDR-Feuerwehrleute zu den Brandherden gebracht wurden.

Faun-Zugmaschinen für den Rohrtransport

Wer erinnert sich noch dran, dass die DDR bundesdeutsche Faun-Schwerlast-Zugmaschinen geordert hat (über die österreichische Firma Voest Alpine), um sie dann beim Erdgastrassenbau in der UdSSR für den Rohrtransport einzusetzen? Auch der Zirkus Busch war mit vielen verschiedenen Fahrzeugen - typisch weiß-blau angestrichen - unterwegs. Schließlich die Landwirtschaft, die Deutsche Post und die Mineralölgesellschaft Minol ...

Bis zum 11. Februar ist diese Sonderschau zu besichtigen. Für Kinder gibt es eine Spielecke - mit Gedächtnisspiel und Wissensspiel.