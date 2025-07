Nach dem Großbrand und dem Abriss herrscht Verkehrschaos in Haldensleben. Doch nun steht die nächste Wendung bevor – was sich auf der Burgstraße ändert.

Haldensleben. - Zeitweise Chaos herrschte am Wochenende (25. bis 27. Juli) und am Montag (28. Juli) auf der Burgstraße. Der Verkehr floss in beide Richtungen – und auch beidseitig wurde geparkt. Lesen Sie dazu auch Nach Großbrand an Burgstraße: Warum jetzt das Abrisskommando anrückt