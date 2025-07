Nachdem die Polizei den „Sockenmann“ in Magdeburg identifiziert hatte, wurde es ruhig um ihn. Bis jetzt. Nun soll er erneut Kinder angesprochen haben – wieder mit derselben bizarren Bitte, wieder nahe einer Kita. Die Polizei ermittelt.

„Sockenmann“ spricht erneut Kinder in Magdeburg an – Polizei bestätigt Vorfall

In Magdeburg sorgen sich Eltern um ihren Nachwuchs. Ein Mann spricht erneut Kinder vor Schulen und Kitas an und bietet Geld für ihre getragenen Socken.

Magdeburg. - Schon im Frühjahr hatte ein Mann in mehreren Stadtteilen in Magdeburg Kinder angesprochen – mit einer bizarren Bitte: Er wollte ihre getragenen Socken kaufen. Die Polizei warnte, Eltern waren in Sorge, Lehrer und Betreuer alarmiert. Schließlich konnte ein 28-jähriger Magdeburger ermittelt werden. Die Beamten hielten eine Gefährderansprache. Danach war es ruhig. Bis jetzt.