Hunderte ehemalige Arbeiter reisen jährlich zum Campingplatz und feiern. In diesem Jahr ist es 50 Jahre her, dass mit dem Bau der Drushba-Trasse begonnen wurde. Aus diesem Anlass gibt es über den 1. Mai ein besonderes Programm.

Jubiläumsfeier in Zabakuck: Trassenbauer kommen zum Treffen an den Campingplatz

Größtes Trassentreffen in Deutschland

2024 grüßten so die „Trassniks“aus Magdeburg. Jedes Jahr treffen sich ehemalige Erbauer der Erdgastrasse in Zabakuck.

Zabakuck. - Zum deutschlandweit größten Trassentreffen mit mehreren hundert Besuchern strömen die ehemaligen Arbeiter regelmäßig nach Zabakuck. Das große Wiedersehen der alten Kollegen findet in diesem Jahr vom 30. April bis zum 3. Mai auf dem örtlichen Campingplatz am See statt.