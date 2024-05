An diesem Wochenende läuft das zehnte Treffen der früheren Erbauer der Erdgastrasse. Auch in den kommenden Jahren ist die Aktion geplant.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zabakuck - Mächtig was los ist an diesem Wochenende am Zabakucker See. Bis Sonntag sind die einstigen Erbauer der Erdgastrasse auf dem Gelände des Touristenzentrums Zabakuck zu Gast. Zwischen 400 und 500 einstige Trassenbauer lassen an diesem Wochenende eine besondere Epoche der Wirtschaftsgeschichte Revue passieren.