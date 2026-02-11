weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. In Roßdorfer Firma ist die Nachfolge gesichert: Junge Generation übernimmt bei der IEA Industrieelektronik und -automation GmbH das Steuerrad

In das neue Jahr ist die IEA Industrieelektronik und -automation GmbH in Roßdorf (Jerichower Land) mit zwei neuen Geschäftsführern gestartet. Den Gründern des mittelständischen Unternehmens, Andreas Plancke und Detlef Bethke, ist mit Thomas Schmechtig (34) und Thomas Prause (39) gelungen, die Nachfolge zu regeln.

Von Simone Pötschke 11.02.2026, 17:10
Andreas Planke (l.) übergibt symbolisch mit dem Steuerrad die Geschicke der Firma in die Hände von Thomas Prause (M.) und Thomas Schmechtig
Roßdorf - Selbstverständlich ist das in Zeiten des demographischen Wandels nicht. Immerhin haben in Sachsen-Anhalt derzeit rund 1.000 Unternehmen keinen Nachfolger.