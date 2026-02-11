In Roßdorfer Firma ist die Nachfolge gesichert Junge Generation übernimmt bei der IEA Industrieelektronik und -automation GmbH das Steuerrad

In das neue Jahr ist die IEA Industrieelektronik und -automation GmbH in Roßdorf (Jerichower Land) mit zwei neuen Geschäftsführern gestartet. Den Gründern des mittelständischen Unternehmens, Andreas Plancke und Detlef Bethke, ist mit Thomas Schmechtig (34) und Thomas Prause (39) gelungen, die Nachfolge zu regeln.