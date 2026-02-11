Gerade junge Leute aus Oebisfelde-Weferlingen sollen angesprochen werden: In den Räumen der Fakultät für Fahrzeugtechnik der Ostfalia Hochschule gibt es wieder kostenlose Schnupper-Workshops rund um Film und Medien.

Wie es auf dem Filmset läuft und welche Technik verwendet wird, erfahren Interessierte Ende März im Kurs "Medientechnik".

Wolfsburg. - Im Rahmen des vierten Underdog Film Festivals wird die Wolfsburger Innenstadt im März 2026 zum Treffpunkt für Filminteressierte aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Ein kostenloses Workshopprogramm bietet zum bereits dritten Mal praktische Einblicke in Filmberufe – und richtet sich bewusst auch an junge Menschen aus Oebisfelde-Weferlingen, die einen Zugang zur Kreativbranche suchen.

Kostenloses Kursangebot in den Räumen der Ostfalia Hochschule

Organisiert wird das Angebot vom Kulturverein Culture Club in Kooperation mit Black Orion Films und der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Alle Workshops finden in den Räumen der Fakultät für Fahrzeugtechnik in Bahnhofsnähe statt. „Wir würden unheimlich gerne auch mit Schulen zusammenarbeiten“, so Kursleiter Maksym Zhygaltsov, „Gerade junge Menschen finden viel schneller einen Zugang zur Arbeit mit Medien.“

Interessierte haben die Möglichkeit, an zwei Tagen mit professioneller Medientechnik zu arbeiten. Foto: Cedar D. Wolf

Kooperationspartner Black Orion Films bringt praktische Erfahrung aus aktuellen Produktionen mit. Das Team war unter anderem an der Umsetzung des Wolfsburg-Krimis „Früh Spät Nachts“ der Filmburg beteiligt. Zudem engagiert sich das Unternehmen seit rund einem Jahr regelmäßig in der Nachwuchsförderung.

Das Festival selbst ist kostenfrei angelegt: Neben den Kursen haben Besucher am Sonnabend, 28. März, die Möglichkeit, ganztägig Kurzfilme aus aller Welt zu sehen. „Wir hatten eigentlich auch einmal einen kleinen Schülerwettbewerb, für den ein Preis im Wert von 10.000 Euro vergeben wurde, aber leider gab es trotz Werbung kaum Bewerbungen von Schulgruppen“, verrät Festivalleiter Oliver Fiedler und fügt hinzu: „Wir hoffen, dass wir diesen Extrawettbewerb noch einmal starten können, wenn der direkte Kontakt zu Schulen intensiver geworden ist.“

Schauspielkurs und Kameratechnikkurs für Filmfreunde

Den Auftakt macht am Freitag, 27. März, von 12 bis 15 Uhr der Workshop „Camera Acting für Einsteiger“. Vermittelt werden Grundlagen des Schauspiels sowie praktische Übungen vor der Kamera. Ebenfalls am 27. März beginnt die „Einführung in die professionelle Medientechnik“, die als ein zusammenhängender Kurs auf zwei Termine verteilt ist: am 27. März von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag, 29. März, von 10 bis 18 Uhr. Inhaltlich geht es um den Umgang mit Kamera- und Lichtequipment, Datenverarbeitung sowie um die Planung von Content für verschiedene Formate und Plattformen.

Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt. Anmeldungen sind ab Freitag, 20. Februar, möglich. Das volle Programm sowie Anmeldemöglichkeiten finden Interessierte auf der Website des Festivals unter www.forty-two-films.de. Lehrer und Eltern von Schülern des Sekundarbereichs I. aus der Einheitsgemeinde sind zudem eingeladen, zum abschließenden Info-Forum am 29. März um 20 Uhr im Foyer des Tattoo Studio Culture Shocks zu kommen und über mögliche Kooperationen für den Neustart des Schülerwettbewerbs im Jahr 2027 mit dem Vereinsvorstand zu sprechen.