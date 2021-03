Landwirtschaft im Fiener Bruch: Die Böden sind bei weitem nicht so gut wie in der Börde. Trotzdem steigen die Preise so stark, dass heimische Bauern nicht mehr mitbieten können. Foto: Thomas Skiba

Der Ausverkauf der Äcker ist für die Bauern im Jerichower Land ein Thema, bei dem es um die Existenz geht.

Karow l „Leben und leben lassen“ – so wünschen sich Jürgen Schimpf und seinem Sohn Martin das Verhältnis der Gesellschaft zur Landwirtschaft. Und doch haben der Senior- und Juniorchef der Agrargenossenschaft Karow immer mehr den Eindruck, Knüppel zwischen die Füße geworfen zu bekommen – von der Politik, den Behörden und letztendlich selbst von den Menschen vor Ort. Einer dieser Knüppel ist das Problem knapper werdender Ackerflächen.



Der Landwirt – das sagt das Wort - Land als Grundlage zur Produktion von Korn, Milch und Fleisch. An sich eine Binsenweisheit und doch fehlt es ihm genau daran, denn Ackerland wird immer teurer. Mittlerweile heißt es in Fachforen wie … ein landwirtschaftlicher Betrieb unter 1000 Hektar Ackerfläche sei nicht mehr überlebensfähig. Doch leisten können sich die regional ansässigen Landwirte solche großen Flächen immer seltener. In Zeiten der Null-Zins-Politik hat sich der Erwerb von Land als lukrative Anlage für Investoren erwiesen, die die Äcker und Weiden kaufen und damit die Preise für die Bauern in die Höhe treiben.



Preise von Bodenqualität und Ertragschancen abhängig

Zum Verständnis: Die Preise für die landwirtschaftlichen Grundstücke orientieren sich unter anderem an der Bodenqualität und den Ertragschancen. Vergleicht man die Pachtpreise landwirtschaftlicher Grundstücke in Sachsen-Anhalt in den Jahren 2017 bis 2019. So stieg der Pachtpreis von einem Hektar Acker mit mäßiger Bodenqualität im Jerichower Land von 204 Euro im Jahr 2017 auf 273 Euro ein Jahr später. Wird Ackerland verkauft, stehen sogar ganz andere Summen zu Buche: Ging 2005 ein Hektar noch für 3200 Euro über den Tisch, müssen Käufer derzeit je nach Qualität des Bodens zwischen 14.000 bis 20.000 Euro berappen.



Ernst Adolf Kampe, Inhaber der Leinölmühle Parchen und Produzent regionaler Lebensmittel, kennt das Problem. Er selbst war Landwirt, hat aber aus der Entwicklung längst Konsequenzen gezogen. Er änderte schon vor längerem sein Geschäftsmodell und baut seitdem auf weit weniger Ackerfläche Nischenprodukte wie Einkorn oder Buchweizen an.



Land wird knapp und teurer

Diesen Schritt will Jürgen Schimpf nicht gehen, trotz steigender Preise für Ackerfläche. Rund um Karow und Tucheim sind es zwar nicht so sehr die Großinvestoren, die Land einkaufen, sagt Jürgen Schimpf. Im Fiener Bruch wird das Land trotzdem knapp und teurer. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen erwerben oder pachten landwirtschaftliche Betriebe aus der Börde hier Land. Die Bördebauern wollen ihre hochwertigen Böden – es sind die besten Ackerböden Deutschlands – nicht für die vom Gesetzgeber geforderten ökologischen Ausgleichsflächen verschwenden. Also kaufen oder pachten sie unter anderem Land rund um den Fiener Bruch, denn hier gibt es im Vergleich zur Börde minderwertiges Ackerland. Dieser Landausausgleich sei innerhalb eines Bundeslandes erlaubt, räumt Schimpf ein. Gut findet er das trotzdem nicht. „Wir haben hier keine guten Böden, quasi sind wir hier schon die Streusandbüchse“, sagt Schimpf und doch verstehe er es, mit diesem Land zu wirtschaften. Und er braucht es.



Zum anderen erreicht im nördlichen Jerichower Land der Strukturwandel die Dörfer. Christian Klietz, Geschäftsführer der Tierproduktionsgenossenschaft Derben-Ferchland-Nielebock ist mit denselben Problemen konfrontiert wie sein Kollege Schimpf in Karow. Ihm fällt jedoch immer mehr auf, dass sich die Eigentumsverhältnisse im Dorf ändern. „Die alten Generationen sterben, und die jungen Leute erben die Flächen, wohnen aber schon lange nicht mehr hier und verkaufen dann“, stellt Klietz die Abfolge dar. Die Weggezogenen hätten keine Bindung mehr zu ihren Heimatdörfern, und ihnen sei es dann auch egal, wer das Land kauft. Am Ende verkaufen sie dann das Land zu den marktüblichen Preisen, so Klietz. Und Käufer seien – damit schließt sich der Kreis – nicht die Bauern der Region.



Junge Generation verkauft Ackerflächen

Die größten Anbieter von Ackerflächen und Grünland sind derzeit allerdings nicht die Privatbesitzer, sondern die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH, sie wurde 1992 gegründet und ist vom Bund beauftragt, die ehemals volkseigenen land- und forstwirtschaftlichen Flächen zu privatisieren. Die BVVG hat nach eigener Aussage im letzten Jahr mit rund 1100 Kaufverträgen 7850 Hektar Acker- und Grünland verkauft. Die durchschnittliche Größe der verkauften Lose lag im Schnitt bei 7,1 Hektar. Weitere 22.700 Hektar wurden mit 1600 Pachtverträgen neu verpachtet.



Die BVVG steht seit längerem bei den Bauern in der Kritik: Gerade vonseiten der BVVG, so Jürgen Schimpf, würden Preise aufgerufen, „die jenseits von Gut und Böse sind“. Das sieht die BVVG anders. Laut Geschäftsführer Thomas Windmöller hat sich in den vergangenen vier Jahren, die seit zirka 2007 auf dem Bodenmarkt beobachtete Preisdynamik deutlich abgeschwächt. Bei der BVVG heißt es dazu weiter: Die von der BVVG am Markt erzielten Preise folgen der allgemeinen Marktentwicklung. Dies kann auch nicht anders sein, da dem Gros der Vertragsabschlüsse Ausschreibungen zugrunde liegen und die Preise damit die Gebote der Marktteilnehmer repräsentieren. Obwohl in den Privatisierungsgrundsätzen, vereinbart zwischen Bund und Ländern, kein Regionalität-Prinzip festgelegt wurde, versucht die BVVG bei der Aufteilung der Ackerflächen zum Verkauf, die sogenannte Los-Bildung, die Besonderheiten der Region zu berücksichtigen – etwa durch beschränkte Ausschreibungen. Ansonsten hat die BVVG laut Thomas Windmöller, „keine Einflussmöglichkeiten mehr auf den Zuschlagsentscheid, weil diese sich nach dem höchsten Gebot richten muss“. Die Bodenverwertungsgesellschaft ist jedoch nicht der einzige Anbieter von Grund und Boden, die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH und die Kirchen als größte Landbesitzer überhaupt nehmen mit ihren Flächen einen Teil des Marktes ein.



Kaum Mithalten bei Verpachtung der Ackerflächen

Eine Lösung für Jürgen Schimpfs Problem und das des Landausverkaufs sind die Erklärungen nicht: „Uns als relativ kleiner landwirtschaftlicher Betrieb ist es kaum noch möglich beim Verkauf oder der Verpachtung von Ackerflächen mitzuhalten“, sagt Seniorchef Schimpf. Ist der Verpachtungszeitraum, meist sind es sechs Jahre, abgelaufen, gehe der Boden zurück an den Eigentümer. Der schreibt die Verpachtung neu aus. Sind gerade diese Flächen begehrt, bekomme sie der Meistbietende und nicht der regional wirtschaftende Landwirt.