Kloster Jerichow bereitet Öffnung vor

Jerichow - Thomas Skiba

Ab Sonnabend, dem 22. Mai, kann die Klosteranlage Jerichow wieder besucht werden. Der Besuch ist ausschließlich mit Voranmeldung durch ein zeitgebundenes Ticket und mit Anwesenheitsregistrierung möglich.

Zur sicheren Übermittlung von Kontaktdaten nutzt die Stiftung Kloster Jerichow das Luca-App-System. Zwei Zeit-Fenster stehen zur Verfügung: 10 bis 14 Uhr und 14 bis 18 Uhr.

Tagesgäste sollen angesprochen werden

Wichtig: Eine Reservierung ist nicht möglich, wie es vonseiten der Kloster-Verwaltung heißt. Das Öffnungssystem soll vor allem Tagesgäste ansprechen. Kurz vorher durchrufen oder online buchen, und schon sei ein Ausflug zur Anlage möglich. Das System zählt die Plätze runter, so kann mitverfolgt werden, wann ein Besuch gebucht werden könne. Für Kurzentschlossene sei der Einlass ebenfalls möglich, so Verwaltungschefin Telemann, dafür werden einige Tickets vorgehalten. Eine Versorgung ist nur in Teilen erlaubt: Das Wirtshaus Klostermahl bleibt vorerst weiterhin geschlossen. Das Klostergartencafé hingegen bietet Speisen und Getränke im Rahmen des Besuchs der Anlage zum Mitnehmen an.