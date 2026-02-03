Mit großen Plänen starten die Mitglieder des Sportanglerclubs Elbe-Parey und Umgebung in das Jahr 2026. Neben den Arbeiten am Gewässer ist vor allem der Ausbau der Jugendarbeit vorgesehen.

Neue Ideen für die Jugend und Arbeiten am Gewässer: Das plant der SAC Parey 2026

Parey. - Viel vorgenommen haben sich die Mitglieder des Sportanglerclubs Elbe-Parey und Umgebung für das anstehende Jahr. Einen ersten Überblick der Aktivitäten und Vorhaben hat es am Sonntag auf der Mitgliederversammlung des Vereins gegeben.

Einen großen Platz soll im anstehenden Jahr die Arbeit mit der Jugend einnehmen, wie Vorsitzender Dietmar Simanowski verkündet. Bei einer ersten Zusammenkunft am 15. Februar, zu der alle interessierten Jugendlichen ab 10 Uhr herzlich an das Anglerheim an Gladows Loch in Parey eingeladen sind, soll sich über die Jugendarbeit des SAC ausgetauscht werden.

Gewässerpflege und Lebensraum der Fische in Parey im Fokus

„An erste Stelle steht dabei natürlich das Angeln an sich. Zudem soll die Jugend auch an den Lebensraum der Fische herangeführt werden und diesen erkunden. Das beinhaltet ebenfalls praktische Arbeiten am Gewässer“, erklärt Dietmar Simanowski.

Die Gewässerpflege und der Erhalt des Lebensraumes der Fische nehmen generell einen wichtigen Stellenwert beim SAC ein. So sind in verschiedenen Arbeitseinsätzen beispielsweise Uferzonen renaturiert und eine Sohlgleite angelegt worden. Am Anglerheim selbst habe man ebenfalls Renovierungsarbeiten durchgeführt. „Somit konzentrieren wir uns auch 2026 auf Entkrautungs- und Abschlammungsarbeiten, Baumpflanzungen und die Beseitigung von Totholz“, sagt Simanowski weiter. Zaunbauarbeiten sowie die Verkleidung der Brandmauer sind ebenfalls vorgesehen.

Angler in Parey wählen neuen Vorstand

Fester Bestandteil des Terminplans ist seit 35 Jahren das Treffen mit den Angelfreunden aus Hagenburg, das in diesem Jahr am 11. Juli ansteht. Diese Zusammenkunft laufe stets freundschaftlich und harmonisch ab, aber auch mit dem entsprechenden Ehrgeiz: In diesem Jahr möchte man den Wanderpokal auswärts und im nächsten Jahr in den heimischen Gewässern verteidigen, um die Trophäe fest bei sich zu haben.

Neben dem Treffen mit der Jugend und dem Angeln mit den Hagenburgern steht im November ein weiterer wichtiger Termin beim SAC an: Die Vollversammlung mit Wahl des Vorstandes. Erste Kandidaten haben sich dafür bereits vorgestellt, offen ist momentan noch das Amt des Jugendwartes.