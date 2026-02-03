Das Theater Magdeburg will es blinden und sehbehinderten Menschen ermöglichen, Aufführungen trotz ihrer Einschränkung intensiv mitzuerleben. Für zwei Opern sind Hilfestellungen geplant.

Aus der Tonkabine haben Susann Häfke-Rook (l.) und Karin Roxer einen guten Blick auf die Bühne im Opernhaus in Magdeburg.

Magdeburg. - Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt bietet das Theater Magdeburg erneut Vorstellungen an, die auf die Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Menschen zugeschnitten wurden. Wann diese stattfinden und welche Möglichkeiten es für die Besucher gibt.