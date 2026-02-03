weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Teilhabe ermöglichen Besondere Vorstellungen für sehbehinderte Menschen am Theater Magdeburg

Das Theater Magdeburg will es blinden und sehbehinderten Menschen ermöglichen, Aufführungen trotz ihrer Einschränkung intensiv mitzuerleben. Für zwei Opern sind Hilfestellungen geplant.

Von Johanna Flint 03.02.2026, 07:10
Aus der Tonkabine haben Susann Häfke-Rook (l.) und Karin Roxer einen guten Blick auf die Bühne im Opernhaus in Magdeburg.
Aus der Tonkabine haben Susann Häfke-Rook (l.) und Karin Roxer einen guten Blick auf die Bühne im Opernhaus in Magdeburg. Foto: Kathrin Singer

Magdeburg. - Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt bietet das Theater Magdeburg erneut Vorstellungen an, die auf die Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Menschen zugeschnitten wurden. Wann diese stattfinden und welche Möglichkeiten es für die Besucher gibt.