Ministerin Lydia Hüskens fordert während einer Diskussionsveranstaltung auf, verborgene Potenziale zu nutzen und sich weiterzuentwickeln. Die Chancen stehen gut wie nie.

Kommt jetzt Schwung in die Stadtentwicklung? Genthins neue Möglichkeiten als Mittelzentrum

Genthin wird Mittelzentrum und hat nun neue Chancen bei der Ansiedlung von Wirtschaft, Handel und Bildungseinrichtungen.

Genthin - Genthins Bedeutung im Jerichower Land wächst: Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) hat während einer Diskussionsrunde mit Einwohnern angekündigt, dass Genthin im künftigen Landesentwicklungsplan von einem Grundzentrum zu einem Mittelzentrum aufsteigen wird. Die Runde im Kreishaus kam auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Staudt gemeinsam mit Genthins Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos).