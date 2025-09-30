weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Davon profitieren alle Einwohner: Kommt jetzt Schwung in die Stadtentwicklung? Genthins neue Möglichkeiten als Mittelzentrum

Davon profitieren alle Einwohner Kommt jetzt Schwung in die Stadtentwicklung? Genthins neue Möglichkeiten als Mittelzentrum

Ministerin Lydia Hüskens fordert während einer Diskussionsveranstaltung auf, verborgene Potenziale zu nutzen und sich weiterzuentwickeln. Die Chancen stehen gut wie nie.

30.09.2025, 07:10
Genthin wird Mittelzentrum und hat nun neue Chancen bei der Ansiedlung von Wirtschaft, Handel und Bildungseinrichtungen.
Genthin wird Mittelzentrum und hat nun neue Chancen bei der Ansiedlung von Wirtschaft, Handel und Bildungseinrichtungen. Foto: Susanne Christmann

Genthin - Genthins Bedeutung im Jerichower Land wächst: Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) hat während einer Diskussionsrunde mit Einwohnern angekündigt, dass Genthin im künftigen Landesentwicklungsplan von einem Grundzentrum zu einem Mittelzentrum aufsteigen wird. Die Runde im Kreishaus kam auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Staudt gemeinsam mit Genthins Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos).