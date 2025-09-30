weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Beliebtes Lokal in der Innenstadt: Magdeburger Restaurant „Magado“ schließt - das ist der Grund

Das beliebte Restaurant „Magado“ in der Magdeburger Innenstadt schließt ab dem 3. Oktober 2025. Das Aus wird aber nicht von Dauer sein - und hat einen guten Grund.

Von Stefan Harter 30.09.2025, 06:30
Das Restaurant Magado in der Magdeburger Innenstadt schließt ab 3. Oktober 2025.
Das Restaurant Magado in der Magdeburger Innenstadt schließt ab 3. Oktober 2025. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - „Wir schließen“ steht in großen Buchstaben auf den Social-Media-Kanälen des Magdeburger Restaurants „Magado“. Zentral zwischen den beiden Einkaufszentren Allee-Center und City Carré gelegen, ist es eine der bekanntesten Gastronomien in der Innenstadt.