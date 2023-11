Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin. - Rückenwind für den Radtourismus in Genthin. Im Dezember wird dem Genthiner Stadtrat ein Sponsoringvertrag mit dem Energieversorger Avacon vorgelegt. Nehmen die Räte an, könnte eine von der Avacon zur Verfügung gestellte Ladesäule in der Innenstadt aufgebaut werden. „Wir haben einen geeigneten Standort am Marktplatz gefunden“, sagt Bürgermeister Matthias Günther (parteilos).