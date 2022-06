Können Mieter in Parey zukünftig kostenlos heizen?

Ein Berliner Investor hat einen Wohnblock in Parey innovativ saniert, die Vermietung der 32 Wohnungen im sogenannten Sonnenhaus hat begonnen. Für die Zukunft arbeitet er an einer technischen Lösung, die den Mietern die Heizkosten ersparen soll.

Parey - Der private Investor Rainer Engel, gebürtiger Passauer und jetzt in Berlin lebend, hat sich vor zwei Jahren des Wohnblocks im Lustgarten angenommen, ihn vom damaligen privaten Vermieter gekauft. Vorstellungen, wie der Wohnblock einmal aussehen sollte, hatte der IT-Spezialist genug. „Ich wollte das in den Wohnblock einfließen lassen, was ich schon in meinem ersten Sonnenhaus in Bitterfeld umgesetzt habe und was eigentlich für den ländlichen Raum nicht ,normal’ ist“, erklärt Rainer Engel.