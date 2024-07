Parey - In der Sommerferienzeit präsentiert sich „Gestört aber Geil!“ am 27. Juli auf der Freilichtbühne Güsen. Das 18. Elbauenfest und das 9. Fest der Vereine laden vom 9. bis 11. August auf dem Festplatz Parey zum Verweilen und Mitmachen ein.

Zum zweiten Open Air-Konzert auf der Freilichtbühne Güsen werden am 24. August Phil Bates & Band mit Musik des „Electric Light Orchestra“ erwartet.

Tag des offenen Denkmals

Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals bieten am 8. September der Heimatverein Ferchland/Elbe und der Heimatverein Parey in den Kirchen Ferchland und Parey an.

Zu einer Radtour lädt der Heimatverein Ferchland/Elbe am 21. September ein. Am 28. September wird am Anglerheim Derben das Herbstfest gefeiert.

Nicht fehlen wird auch in diesem Jahr der Laternenumzug in Ferchland. Er findet am 26. Oktober statt. An diesem Tag werden an der Jagdhütte in Güsen wieder die fleißigen Kürbisschnitzer erwartet.

Traditionelles Lichterfest

Das traditionelle Lichterfest in Derben wird am 30. November gefeiert. Am gleichen Tag steht in der Jagdhütte Güsen das Adventsbasteln an, und in Zerben wird beim Schlosskonzert der „Advent in Zerben“ zelebriert.

An der Kirche in Ferchland lädt der Heimatverein Ferchland/Elbe am 1. Dezember zum Weihnachtsmarkt ein. Der Pareyer Weihnachtsmarkt ist auf den 7. Dezember datiert. Am 14. Dezember werden viele Besucher zum Weihnachtssingen an der Freilichtbühne in Güsen erwartet. Und zum Ausklang des Jahres wartet am 21. Dezember die Weihnachtsstraße in Derben mit einem bunten Programm auf.