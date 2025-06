Die DLRG Genthin präsentiert einen kostenlosen Schwimm-Check in der Genthiner Schwimmhalle. Vom Seepferdchen bis zum Freischwimmer wird das Können getestet.

Einen Aktionstag der Genthiner DLRG gibt es am 22. Juni in der Genthiner Schwimmhalle.

Genthin - Sicher schwimmen zu können ist mit Blick auf die bevorstehende Badesaison von entscheidender Bedeutung. Die Ortsgruppe der DLRG Genthin möchte dafür etwas tun. Das ist geplant.

Um diesen Aspekt ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und die Bedeutung des sicheren Schwimmens hervorzuheben, veranstaltet die DLRG, Ortsgruppe Genthin, am Sonntag, 22. Juni, einen kostenfreien Schwimm-Check in der Genthiner Schwimmhalle.

Genthiner können zeigen wie gut sie Schwimmen können

Von 12 bis 15 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen und die Deutschen Schwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold abzulegen. Auch für die jüngsten Wasserratten gibt es ein Angebot: Schwimmausbilder der DLRG nehmen vor Ort das Seepferdchen ab.

Phillipp Dietert, Vorsitzender der Genthiner DLRG, betont die Bedeutung dieser Aktion: „Am Ende der Grundschule kann die Mehrheit der Kinder noch immer nicht sicher schwimmen. Das muss sich ändern.“ Er weist außerdem auf die unverzichtbare Rolle der ehrenamtlichen Schwimmausbildung in den Vereinen hin.

Als sicherer Schwimmer gilt, wer das Schwimmabzeichen Bronze, auch bekannt als Freischwimmer, erfolgreich absolviert. Die Prüfung umfasst unter anderem 15 Minuten durchgehendes Schwimmen, wobei mindestens 200 Meter zurückgelegt werden müssen, inklusive Wechsel der Körperlage.

Genthiner DLRG ist Teil einer bundesweiten Initiative

Ebenso gehören ein Sprung vom Startblock oder Ein-Meter-Brett sowie das Heraufholen eines Gegenstandes aus zwei Metern Tiefe zu den Anforderungen. Die Kenntnis der Baderegeln ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Prüfung.

Die bundesweiten Schwimmabzeichentage, an denen die Genthiner DLRG teilnimmt, sind eine Initiative schwimmsporttreibender Verbände in Deutschland. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt über 16.000 Schwimmabzeichen ausgegeben. Auch in diesem Jahr soll diese Zahl übertroffen werden.

Ute Vogt, Präsidentin der DLRG, fasst zusammen: „Wichtiger aber ist es, dass sich viele Menschen mit dem Thema Sicherheit beim Schwimmen beschäftigen und selbst einmal ausprobieren, wie gut sie im Wasser unterwegs sind.“