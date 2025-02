Neugestaltung in der Innenstadt Abrissarbeiten am ehemaligen Krankenhaus in Genthin beginnen: Dafür werden jetzt historische Gebäude plattgemacht

Jetzt geht's los: Die Johanniter Seniorenhäuser in Genthin beginnen am ehemaligen Krankenhaus mit dem Abriss. Welche historischen Gebäude jetzt plattgemacht werden und was die Pläne sind.