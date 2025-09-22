weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
Die Schwimmhalle Genthin steht erneut im Mittelpunkt der Diskussion – diesmal nicht wegen Technik oder Eintrittspreisen, sondern wegen ganz praktischer Mängel. Was Seniorenbeirat und Besucher anmahnen – und was die Stadt nun unternehmen will.

Von Robert Sonntag 22.09.2025, 06:15
Die Schwimmhalle scheint in jüngster Vergangenheit Foto: Susanne Christmann

Genthin - Die Genthiner Schwimmhalle sorgt erneut für Gesprächsstoff – diesmal jedoch nicht wegen Vergünstigungen oder Besucherrekorden.