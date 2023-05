Kann Sport zu laut sein? In Güsen gibt es Ärger, weil auf dem Beach- und Soccerplatz nach 20 Uhr mit viel Einsatz Sport getrieben wird. Das stört manchen. So es untersagt werden?

Kritik an Lärm: Beach- und Soccer-Sport nach 20 Uhr zu laut?

Ärger in Güsen

Güsen - „Wie kann es sein, dass die Öffnungszeit auf dem Beach- und Soccerplatz in Güsen geändert werden, nur weil ein Bürger sich darüber aufregt?“, fragte Annika Liebich als Mitglied der Frauenfitnessgruppe den Güsener Ortschaftsrat. Ortsbürgermeister Mario Helmrich bestätigte, dass es Beschwerden eines Bürgers in dieser Hinsicht gibt, ohne den Namen zu nennen. Daraufhin habe der Ortschaftsrat zusammen mit der Verwaltung der Gemeinde Elbe-Parey entschieden, den Beach- und Soccerplatz auf dem Gelände des Sportvereins an der Sporthalle nur noch bis 20 Uhr statt bis 22 Uhr für das Sporttreiben zu öffnen.