Kunstobjekt Kirche: In Parchen gibt es eine Lichtshow

Innenraum wird mit faszinieren Bildern aus Formen und Farben bespielt. Macher bringen Erfahrung von „Magdeburg in Light“ mit.

Mit farbigen Strukturen und Formen soll in der kommenden Woche der Innenraum der Parchener Kirche bestrahlt werden, ähnlich wie der Magdeburger Dom bei der „in Light"-Aktion.

Parchen - Licht, Musik und der Innenraum der Parchener Dorfkirche verschmelzen in der kommenden Woche zu einem Kunstobjekt, das es so in der Region noch nicht gab.