Auch kurz vor Weihnachten lassen sich in Elbe-Parey noch persönliche und kreative Präsente finden. Von handgemachtem Schmuck über Erlebnisse bis hin zu regionalen Spezialitäten zeigt sich: Für einzigartige Geschenke muss man nicht immer in volle Innenstädte.

Geschenk aus Parey: In der Elbgoldschmiede gibt es selbstgemachten Schmuck.

Parey/Ferchland/Derben. - Der Countdown vor Weihnachten läuft, die Innenstädte sind voll, die Versandzeiten von Online-Shops verzögern sich, aber die letzten Geschenke fehlen noch. Während die einen ihre Päckchen längst verpackt haben, beginnt für die anderen erst jetzt der Endspurt vor Weihnachten.