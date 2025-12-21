weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Last-Minute-Tipps Kurz vor Weihnachten: Kreative Last-Minute-Geschenke aus Elbe-Parey entdecken

Auch kurz vor Weihnachten lassen sich in Elbe-Parey noch persönliche und kreative Präsente finden. Von handgemachtem Schmuck über Erlebnisse bis hin zu regionalen Spezialitäten zeigt sich: Für einzigartige Geschenke muss man nicht immer in volle Innenstädte.

Von Saskia Fischer 21.12.2025, 07:10
Geschenk aus Parey: In der Elbgoldschmiede gibt es selbstgemachten Schmuck.
Geschenk aus Parey: In der Elbgoldschmiede gibt es selbstgemachten Schmuck. Foto: Elbgoldschmiede

Parey/Ferchland/Derben. - Der Countdown vor Weihnachten läuft, die Innenstädte sind voll, die Versandzeiten von Online-Shops verzögern sich, aber die letzten Geschenke fehlen noch. Während die einen ihre Päckchen längst verpackt haben, beginnt für die anderen erst jetzt der Endspurt vor Weihnachten.