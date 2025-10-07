Erntedankfest mit premieren Zerbst krönt neue Zwiebelkönigin, prämiert kurioses Gemüse und präsentiert sich bei großem Festumzug

Nach Spargelmarkt und dem Heimat- und Schützenfest feierten die Zerbster nun Erntedank. Trotz Kühle und regnerischem Wetter strömten zahlreiche Besucher zu den Höhepunkten des Festwochenendes - und da gab es einige.