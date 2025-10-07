weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Erntedankfest: Zerbst krönt neue Zwiebelkönigin

Erntedankfest mit premieren Zerbst krönt neue Zwiebelkönigin, prämiert kurioses Gemüse und präsentiert sich bei großem Festumzug

Nach Spargelmarkt und dem Heimat- und Schützenfest feierten die Zerbster nun Erntedank. Trotz Kühle und regnerischem Wetter strömten zahlreiche Besucher zu den Höhepunkten des Festwochenendes - und da gab es einige.

Von Thomas Kirchner Aktualisiert: 07.10.2025, 13:25
Tourist-Info-Chefin Anne Höppner, die Kirschkönigin, die scheidende und die neue Zwiebelkönigin Nicole und Anika, Zwiebelprinzessin Nellie, dainter Andreas Dittmann und die Wasser-Hoheiten aus Aken (v.r.) nach der Krönung. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - Neben Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst, der späteren Zarin Katharina die Große, hat Zerbst seit Sonntagmittag ein weiteres gekröntes Haupt – Zwiebelkönigin Anika (Anika Johannes).