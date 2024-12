Gäste aus magdeburg und berlin Riesen-Erfolg: Warum Lasertec in Genthin boomt

Die Zeit der Pandemie setzte der Spiele-Arena in Genthin schwer zu. Nun aber geht es dem Freizeitanbieter besser denn je. Besucher kommen sogar aus Magdeburg, Brandenburg und Stendal. Doch was macht das Lasertec-Spiel hier so besonders?