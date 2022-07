„Lest diese tollen Bücher!“ sagt Cornelia Draeger von der Genthiner Bibliothek

Genthin - Winterzeit ist Lesezeit. Und wer ein Buch liest, kann kaum gegen eine Corona-Regel verstoßen. Keine Frage, Lesen vergrößert den Wortschatz, steigert die Konzentrationsfähigkeit, erweitert das Vorstellungsvermögen, fördert die Kreativität und durch die Geschichten lernt ein Kind, sich in andere hineinzuversetzen. Was aber am wichtigsten ist, findet Bücher-Fachfrau Cornelia Draeger von der Genthiner Stadt- und Kreisbibliothek, Lesen mache einfach großen Spaß. Die Auswahl an Kinderbüchern sei riesengroß. Cornelia Draeger gibt daher Leserinnen und Lesern der Volksstimme und vor allem deren Kindern Tipps, welche Bücher einen besonderen Lesespaß versprechen.