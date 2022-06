Logopädin zieht in Tucheimer Gemeindehaus ein

Angefangen hat Anke Fabrizi als Fremdsprachenkorrespondentin - doch im Gespräch erzählt sie, warum sie einen beruflichen „Tapetenwechsel“ brauchte und ihr die Arbeit mit Kindern besonders am Herzen liegt. Für ihre Arbeit nutzt sie nun das Tucheimer Gemeindehaus.

Tucheim - Die Praxis von Anke Fabrizi ist nicht ganz so leicht zu finden, man muss einmal um das Pfarrhaus direkt neben der Dorfkirche in Tucheim herumgehen. Doch dann stehen die Patienten im ersten Stock vor einer nagelneuen, modern und freundlich eingerichteten logopädischen Praxis, die Anke Fabrizi am 23. Mai neu eröffnet hat.