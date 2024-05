Mächtig was los an Parchener und Mützeler Mühle

Mützel/Parchen - Viel los war am Pfingstmontag an den historischen Mühlen im Landkreis. In Genthin waren die Mühlen in Mützel und Parchen geöffnet. Und die Besucher strömten trotz wechselhaften Wetter zahlreich an die Bauwerke.

In Mützel war der Aktionstag in diesem Jahr etwas Besonderes. Denn der Heimatverein, der traditionell das drumherum betreut, feiert sein 25-jähriges Bestehen. So waren zahlreiche Stände aufgebaut. Und vor der Kageler-Mühle nahm Wolfgang Ermisch vom Heimatverein die Besucher in Empfang und berichtete über die Geschichte der Bockwindmühle, die 1815 von Scharteucke nach Mützel umgesetzt wurde.

1904 kaufte sie August Kageler. Bis 1965 wurde in der Kageler-Mühle Schrot und Korn gemahlen. Mitte der 50er Jahre wurde sie als technisches Denkmal deklariert, doch das Bauwerk verfiel. „Erst in den 80er Jahren wurden das Dach und die Seitenwände abgedichtet und so der Zerfall gestoppt.

Mützeler Mühlenbesitzer führt Gäste durch das Bauwerk

Mühlenbesitzer jörg Preikschas war mit Besuchern in der Mützeler Mühle unterwegs. Foto: Mike Fleske

Mittlerweile sind Ulrike und Jörg Preikschas Besitzer des Baudenkmals und Jörg Preikschas konnte zahlreiche Besucher begrüßen, die sich in den beiden Etagen umschauten.

Auf dem Gelände präsentierte vor allem die junge Garde des Genthiner Amateurtheaters (Gat), amüsante Stücke des Nürnberger Mittelalterdichters Hans Sachs. Damit lebte eine beliebte Tradition des gat wieder auf: Kurze Stücke dicht am Publikum unter freiem Himmel.

Stichwort: Mühlen der Region

Mützel Bockwindmühle: Die Bockwindmühle stand ursprünglich in Scharteucke, wurde 1815 an ihren heutigen Standort umgesetzt. Die Mühlentechnik ist noch vollständig erhalten.

Parchen Bockwindmühle: Sie stand ursprünglich in der Altmark und kam 1840 durch Kauf nach Parchen. Der hölzerne Mühlenkörper ruht auf einem vierstrebigen Bock. 1974 erwarb die Gemeinde die Mühle, die heute unter Denkmalschutz steht.

Jerichow Holländerwindmühle: Diese Mühle ist die letzte von ehemals sieben Windmühlen in der Stadt Jerichow. Sie wurde 1857 anstelle einer älteren Mühle erbaut. Nach Restaurierung erhielt die Mühle im Mai 2005 neue Flügel.

Parey Paltrockwindmühle: Die Windmühle wurde im Jahr 1946 in Frenz durch die Firma Kühn aus einer zuvor umgesetzten Bockwindmühle gebaut. Sie wurde 1990/91 abgebaut und in den Jahren 1992/93 an ihrem heutigen Standort in Parey wieder aufgebaut.

Buchweizentortenwettbewerb in Parchen

In Parchen war besonders am Nachmittag viel los. Auch dort gab es ein Jubiläum. Vor 50 Jahren erwarb die Gemeinde die Mühle, die heute unter Denkmalschutz steht und um die sich der Parchener Heimatverein kümmert. Ursprünglich stand die Mühle in der Altmark und kam 1840 durch Kauf nach Parchen.

Marlies Meyle konnte in diesem Jahr den Sieg beim buchweizentortenwettbewerb erringen. Foto: Mike Fleske

Auch in diesem Jahr gab es den beliebten Buchweizentortenwettbewerb, bei dem erst eine Jury selbst gebackenen Kuchen verkostete und danach eine Buchweizentortenkönigin kürte. 14 Torten von Bäckerinnen aus der Ortschaft gingen in diesem Jahr ins Rennen. Oft auch optisch sehr schön aufgemacht, etwa in Mühlenform oder mit der Aufschrift „Pfingsten 2024“.

Viel Obst, lecker frische Sahne, Schokostreusel und Puderzucker machten die Backwerke gehaltvoll, geschmacklich unterschiedlich, aber immer lecker. Pflicht war bei allen Kreationen, dass mindestens 50 Prozent Buchweizen beim Backen verwendet würde.

Es sei eine richtig schwere Wahl gewesen, bekannte Ortsbürgermeister Hubert Schwandt, der auf jahrelange Erfahrung beim Verkosten bauen konnte. Ähnlich äußerte sich Ulrich Schmidt von der TSG Parchen, der den Teilnehmerinnen eine hohe Backkunst bescheinigte.

Geheimrezept in der Torte: Ein Schuss Eierlikör

Viel los war am Nachmittag am Kaffee- und Kuchenbuffet des Heimatvereins Parchen. Foto: Mike Fleske

Am Ende hatte Marlies Meyle die Nase vorn. Die fünfköpfige Jury war sich bei der Blindverkostung einige, dass Buchweizentorte mit Erdbeeren, Sahnecreme und Schokostreuseln die beste Kreation im Wettbewerb sei. „Die Torte hat ein kleines Geheimrezept“, bestätigte die Gewinnerin. „Ein Schuss Eierlikör.“ Außerdem sei Obst aus dem eigenen Garten verarbeitet.

Für den Sieg erhielt die Gewinnerin einen Gutschein vom Landgasthof Deinert aus Parchen. Natürlich durften nach dem Wettbewerb alle Besucher von der Torte kosten und so bildeten sich zeitweise Warteschlangen am Kaffee- und Kuchenbüfett.

Weitere Aktionen in parchen waren eine Karnickel-WM und der Verkauf von Mühlenbrot. Das kam in diesem Jahr vom Jerichower Bäcker Philipp Rhodmann und war so begehrt, dass es bereits am Mittag ausverkauft war.