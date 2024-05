Hohenseeden - Anlässlich des Boys’ Day, dem Zukunftstag für Jungen, durfte sich der Advent-Kindergarten in Hohenseeden über zwei Mitstreiter freuen. Hermann Köpke, 14 Jahre, aus Hohenseeden und Martin Buhl, zwölf Jahre, aus Hohenseeden. Die beiden Jungen hatten sich für diese Kindereinrichtung entschieden, weil sie selbst als kleine Kinder im Advent-Kindergarten waren. „Sie haben aber schon vieles vergessen, wie es damals war“, so Inge Friedrich vom Erzieherteam. Das bestätigten Martin und Hermann: „Es hat sich viel verändert.“

Unterstützung der Erzieherin

Inge Friedrich freute sich über die Unterstützung an diesem Vormittag durch Martin und Hermann. Nach dem Frühstück wurden gemeinsam Fingerspiele geübt und Lieder gesungen. Die Jungen machten selbst mit und halfen den Kindergarten-Kindern bei der Ausübung. Auch beim Singen durften sie mitsingen. Auch wenn sie bei „Ich hab, was ich zum Leben brauche“ und „Mein kleiner grüner Kaktus“ nicht immer textsicher waren. Auch bei den Bewegungsspielen mussten die Jungen erkennen, dass neben dem Mitmachen auch die Unterstützung für die Kinder gefragt war. In der anschließenden Trinkpause gab Hermann den Tee für die Kinder aus.

Bei der Sporteinheit galt es, die Geräte aufzubauen und den Kindern Hilfestellung zu geben. Im Advent-Kindergarten wurde Sport nach Hengstenberg ausgeübt. Das heißt, die Kinder sind barfuß. Und Inge Friedrich gab Martin und Hermann eine wichtige Information. „Die Kinder machen die Übungen alleine. Ihr gebt nur Hilfestellung.“ Da war Konzentration bei den Jungen gefragt, damit sich kein Kind verletzt. Während Hermann dann beim Geräteabbau mithalf, unterstützte Martin die Kinder beim Anziehen.

Spielen auf dem Schulplatz

Denn anschließend ging es auf den Schulplatz. Dort hatten sich die beiden „Hilfserzieher“ vorher verständigt, um mit den Kindern „Verstecken“ zu spielen. Bevor es los ging, mussten sie den Mädchen und Jungen erklären, wie und was gespielt wird.

Zurück im Kindergarten halfen die Jungen beim Ausziehen und anschließend bei der Vorbereitung des Mittagessens. Abschließend schätzten die Jungen ihren Einsatz im Advent-Kindergarten ein. Martin Buhl: „Die Arbeit mit den Kindern hier macht mir Spaß. Vielleicht werde ich mal Erzieher.“ Hermann Köpke: „Der Tag hier hat Spaß gemacht.“

Bundesweiter Aktionstag

Der bundesweite Aktionstag dient zur klischeefreien Berufsorientierung für Jungen und Mädchen. Der Zukunftstag für Mädchen und Jungen wird in jedem Schuljahr an allen allgemein bildenden Schulen für die Schuljahrgänge 5 - 9 durchgeführt. Neben einem Praxistag in Einrichtungen und Unternehmen können die Jungen am Boys' Day auch Workshops zu den Themen Berufs- und Lebensplanung, Rollenbilder und Sozialkompetenzen besuchen. Der Nationale Zukunftstag ist kein normaler Berufsschnuppertag. Mädchen und Jungen erhalten hier praxisnahe Einblicke in Berufe und Arbeitsbereiche, in denen ihr Geschlecht untervertreten ist. Er ist ein wichtiger Baustein in der Berufsorientierung. Der Boys“ Day steht bis zur Klasse 13 allen Jungen offen.