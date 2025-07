Marode Brücken in Genthin: Warum Fußgänger weiter vor Absperrungen stehen

Die Brücke am Treidelweg in Genthin soll bald wieder zugänglich gemacht werden.

Genthin. - Genehmigungen, Fördermittel, Haushaltsfragen – die Sanierung maroder Brücken ist komplexer als gedacht. Warum sich viele Projekte trotzdem über Jahre ziehen und welche strukturellen Hürden immer wieder bremsen, erklärt die Bürgermeisterin.

Sanierungsstau trotz Plan: Warum es bei Genthins Brücken nicht vorangeht

Mehrere Fußgängerbrücken in Genthin befinden sich seit Jahren in einem schlechten baulichen Zustand. Einige sind sogar gesperrt.

Zwar gibt es für mehrere dieser Bauwerke bereits Planungen, Genehmigungen oder Förderzusagen, doch ein Zusammenspiel aus Verzögerungen, Haushaltsfragen und externen Genehmigungsverfahren sorgt dafür, dass sich die dringend nötigen Sanierungen hinziehen.

Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) erklärt jetzt dazu: „Die kommunalen Brücken werden nach einem gesetzlich vorgegebenen Schema geprüft. Dabei wird der Bauzustand festgestellt, und Sanierungen werden veranlasst.“ Doch wie komplex und langwierig sich diese Prozesse in der Praxis gestalten, zeigt sich an mehreren Beispielen im Stadtgebiet.

Treidelbrücke

Für die Treidelbrücke liegt inzwischen ein Bewilligungsbescheid vor. Sobald der städtische Haushalt rechtskräftig ist, könne das Vorhaben finanziell wirksam werden.

Parallel dazu wurde die Genehmigungsplanung erstellt, nachdem der Bau- und Umweltausschuss (BUV) den Entwurf des Brückenbauwerks bestätigt hatte, so die Bürgermeisterin weiter.

„Mit der Genehmigungsplanung wird nun die wasserbehördliche Genehmigung beantragt. Nach Vorlage dieser Freigabe kann die Ausführungsplanung erarbeitet und die Ausschreibung vorbereitet werden“, so Turian. Ziel der Stadt sei es, die Bauleistungen noch im Laufe des Jahres 2025 auszuschreiben.

Im Idealfall könnte der Bauauftrag dann für 2026 unterzeichnet werden. Die Bürgermeisterin betont jedoch: „Auch an dieser Stelle bin ich von einem Zeitaufwand durch Drittbehörden abhängig.“

Diese Brücke in Parchen ist seit Jahren gesperrt. Fotos (2): Robert Sonntag

Fußgängerbrücke in Parchen

Für die Fußgängerbrücke im Ortsteil Parchen wurde ein Fördermittelantrag gestellt, der in einer Vorauswahl bereits befürwortet wurde. Derzeit befinde sich der Antrag in der Endprüfung.

Bis ein Neubau realisiert werden kann, soll ein Provisorium errichtet werden, das sich aktuell noch im Verfahren zur wasserbehördlichen Genehmigung befindet. Erst mit deren Erteilung und der Bestätigung des Haushalts könnte das Übergangsbauwerk ausgeschrieben und beauftragt werden.

Problematisch: die Fußgängerbrücke an der Pestalozzistraße in Genthin. Foto: Robert Sonntag

Pestalozzibrücke

Ein besonders schwieriger Fall ist die Pestalozzibrücke. Zwar liegt hier bereits ein Projekt vor, und die entsprechenden Bauleistungen waren auch schon ausgeschrieben. Doch dann zeigte sich: Die Kosten für das Vorhaben lagen weit über den ursprünglichen Erwartungen und können bislang nicht im städtischen Haushalt nachgewiesen werden.

Hinzu kommt, dass für diese Brücke keine Fördermittel in Anspruch genommen werden können. Die Gesamtkosten müssten also vollständig aus dem kommunalen Haushalt finanziert werden, was derzeit laut Turian nicht realisierbar ist.