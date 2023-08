Genthin - Prominenter Besuch in der Kanalstadt: Im Rahmen der Genthiner Bibliothekstage im Oktober, kommt der Schauspieler Michael Trischan in den Plenarsaal im Kreishaus. Am 24. Oktober, um 19 Uhr präsentiert er sein Programm „Heiter und so weiter - das Beste aus meinen Programmen und mehr!“.

Trischan hat dabei sozusagen ein „Best of „seiner bisherigen Programme zusammengestellt und wird bekanntes und unbekanntes von Goethe, Lessing, Kishon, Tucholsky, Amelie Fried, Jan Weiler und vielen anderen vorstellen. Es sei ein Programm für die ganze Familie verspricht der Künstler.

Gespräche mit den Besuchern

In der Pause hoffe er auf spannende und interessante Gespräche mit dem Publikum. Denn auch das gehört zu seinen Lesungen: Der direkte Kontakt zu den Zuhörern. Und da sagt man ihm nach ein unterhaltsamer und zugewandter Zuhörer zu sein, der schnell einen direkten Draht zu seinem Publikum findet.

Michael Trischan wurde 1961 im hessischen Friedberg geboren. Bevor er in München und Stuttgart Schauspiel studierte, erlernte er den Beruf des Krankenpflegers. Damals konnte er noch nicht ahnen, dass er Jahre später in der erfolgreichen MDR-Serie „In aller Freundschaft“ seinen ehemaligen Beruf vor der Kamera „ausüben“ würde. Die Serie verhalf ihm zu deutschlandweiter Popularität, wurde er in seiner Rolle als Hans-Peter Brenner doch vom Pfleger zum Arzt. Heute kennt man ihn kennt auch aus vielen anderen Serien, Fernsehspielen und Kinoproduktionen.

Mehrfach im Plenarsaal aufgetreten

Übrigens kennt der Schauspieler den Genthiner Plenarsaal schon von vergangenen Gastspielen. Unter anderem war er vor zehn Jahren mit seinen humorvollen Programmen „Bald ist schon wieder O-Stern!!!“ und „Schwampf“ in Genthin zu Gast und fand seinerzeit ein interessiertes Publikum.

Vielen in Erinnerung ist auch sein Programm „Sex am Sabbat“, in dem er gemeinsam mit seinem Sohn die Feinheiten des jüdischen Witzes vermittelte und zum Lachen und Nachdenken anregte.

Tickets sind ab sofort in der Tourist-Information Genthin in der Stadt- und Kreisbibliothek, zum Preis von 22 Euro erhältlich.