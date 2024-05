Zuckerfabrik Genthin Mit Video: Schlagerstar Mickie Krause macht Malle-Party zu Mega-Erfolg

In der Zuckerfabrik in Genthin hat am Wochenende die XXL-Malle-Party stattgefunden. Höhepunkt war der Auftritt von Mickie Krause. Veranstalter Robin Finzelberg zeigt sich sehr zufrieden mit der Resonanz.