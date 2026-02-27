weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Größte Kita der Gemeinde: Millionen-Neubau in Derben: Wie weit ist die Kita-Baustelle und wann ist endlich Eröffnung?

Größte Kita der Gemeinde Millionen-Neubau in Derben: Wie weit ist die Kita-Baustelle und wann ist endlich Eröffnung?

Der Neubau der Kita Derben/Ferchland in Derben schreitet weiter voran, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Wie der aktuelle Stand ist und welche Arbeiten demnächst anstehen.

Von Louis Hantelmann 27.02.2026, 07:04
In Derben entsteht derzeit der Neubau der größten Kita der Gemeinde Elbe-Parey.
In Derben entsteht derzeit der Neubau der größten Kita der Gemeinde Elbe-Parey. Foto: Louis Hantelmann

Derben. - Schnee und Frost weichen langsam der Sonne und dem Frühling, sodass auf den Baustellen in der Gemeinde auch wieder mehr Betrieb herrscht. Eine dieser Baustellen, die in Elbe-Parey besonders verfolgt wird, ist der Neubau der Kindertagesstätte Derben/Ferchland. Einen aktuellen Stand zum Projekt hat es jetzt von Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz gegeben.