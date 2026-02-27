Der Neubau der Kita Derben/Ferchland in Derben schreitet weiter voran, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Wie der aktuelle Stand ist und welche Arbeiten demnächst anstehen.

Millionen-Neubau in Derben: Wie weit ist die Kita-Baustelle und wann ist endlich Eröffnung?

In Derben entsteht derzeit der Neubau der größten Kita der Gemeinde Elbe-Parey.

Derben. - Schnee und Frost weichen langsam der Sonne und dem Frühling, sodass auf den Baustellen in der Gemeinde auch wieder mehr Betrieb herrscht. Eine dieser Baustellen, die in Elbe-Parey besonders verfolgt wird, ist der Neubau der Kindertagesstätte Derben/Ferchland. Einen aktuellen Stand zum Projekt hat es jetzt von Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz gegeben.