Magdeburg, Deutschland
  Rettungsweg gesichert: Streit beigelegt: Deutsche Bahn einigt sich mit Feuerwehr in Gerwisch

Die Sperrung eines Bahnübergangs hat in Gerwisch für Unmut gesorgt. Nun gibt es eine Einigung zwischen der Deutschen Bahn und der örtlichen Feuerwehr.

Von Willy Weyhrauch 27.02.2026, 06:22
Maik Bletry, Wehrleiter der Feuerwehr in Gerwisch, und Ute Göldner von der Deutschen Bahn besiegeln die Einigung per Handschlag.
Maik Bletry, Wehrleiter der Feuerwehr in Gerwisch, und Ute Göldner von der Deutschen Bahn besiegeln die Einigung per Handschlag. Foto: Willy Weyhrauch

Gerwisch - Die Sperrung des Bahnübergangs Leninstraße/Gartenstraße sorgte in Gerwisch für Unmut. Dort wurde befürchtet, dadurch gesetzliche Rettungsfristen künftig nicht mehr einhalten zu können. Nun gibt es eine Einigung zwischen Feuerwehr und der Deutschen Bahn.