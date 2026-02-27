Rettungsweg gesichert Streit beigelegt: Deutsche Bahn einigt sich mit Feuerwehr in Gerwisch
Die Sperrung eines Bahnübergangs hat in Gerwisch für Unmut gesorgt. Nun gibt es eine Einigung zwischen der Deutschen Bahn und der örtlichen Feuerwehr.
Gerwisch - Die Sperrung des Bahnübergangs Leninstraße/Gartenstraße sorgte in Gerwisch für Unmut. Dort wurde befürchtet, dadurch gesetzliche Rettungsfristen künftig nicht mehr einhalten zu können. Nun gibt es eine Einigung zwischen Feuerwehr und der Deutschen Bahn.