Die Sperrung eines Bahnübergangs hat in Gerwisch für Unmut gesorgt. Nun gibt es eine Einigung zwischen der Deutschen Bahn und der örtlichen Feuerwehr.

Streit beigelegt: Deutsche Bahn einigt sich mit Feuerwehr in Gerwisch

Maik Bletry, Wehrleiter der Feuerwehr in Gerwisch, und Ute Göldner von der Deutschen Bahn besiegeln die Einigung per Handschlag.

Gerwisch - Die Sperrung des Bahnübergangs Leninstraße/Gartenstraße sorgte in Gerwisch für Unmut. Dort wurde befürchtet, dadurch gesetzliche Rettungsfristen künftig nicht mehr einhalten zu können. Nun gibt es eine Einigung zwischen Feuerwehr und der Deutschen Bahn.