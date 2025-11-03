Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Spannung in Tucheim steigt: Im November beginnt der Abriss der alten Mensa und des Gemeindehauses an der Lindenstraße.

Mit aktuellen Bildern: Der Abriss von alten Gebäuden in Tucheim steht bevor

In Tucheim steht der Abriss von leerstehenden Gebäuden bevor. Die frühere Mensa ist bereits komplett leergeräumt, die Fenster ausgebaut.

Tucheim - In Tucheim steht ein großer Wandel bevor: Die Altgebäude, die einstige Mensa und Gemeindehaus an der Lindenstraße, sind geräumt und entkernt – jetzt weisen Bauzäune und Warnschilder auf die anstehenden Arbeiten hin.