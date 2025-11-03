Gleich drei Brände innerhalb eines Wochenendes halten die Feuerwehr in Haldensleben auf Trab. Zweimal brennen ein Altkleidercontainer in einem Wohngebiet, anschließend Pappballen zwischen Kaufland und Hagebaumarkt. Die Polizei ermittelt.

Mit Atemschutz und C-Rohr sind die Feuerwehrleute in Haldensleben an der Schulstraße im Einsatz: Die Container werden geöffnet, der Inhalt auseinandergezogen und sorgfältig abgelöscht.

Haldensleben - Die Feuerwehr Haldensleben wurde am vergangenen Wochenende gleich mehrfach in der Stadt Haldensleben alarmiert. In der Nacht zu Montag wurde die Freiwillige Feuerwehr um 3.38 Uhr zu einem Brand in der Lieferzufahrt des Ohreland-Kauflands in der Friedrich-Schmelzer-Straße 2 alarmiert. Der Brandort liegt direkt neben dem Gelände des Hagebaumarkts.