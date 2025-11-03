weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Gewalt gegen Frauen: Hätte der Tod von Anna-Lena aus Genthin verhindert werden können? Familie äußert sich emotional

Der Tod von Anna-Lena aus Genthin hat die Region erschüttert. Die 20-Jährige wurde zum Ziel einer Messerattacke. Der Täter: Ihr Ex-Freund. Auch nach dem Urteil beschäftigt der Fall, wie ein Fernseh-Beitrag der ARD zeigt.

Von Marco Papritz 03.11.2025, 12:30
Das öffentliche Interesse am Prozess um die getötete Anna-Lena aus Genthin war groß. Ihre Mutter äußert sich nun in einem Beitrag.
Genthin - Nach unzähligen Stunden der Verhandlung steht das Urteil fest, der Täter muss mehrere Jahre ins Gefängnis. Abgeschlossen ist der Fall von Anna-Lena, die mit mehreren Messerstichen getötet wurde, längst noch nicht.