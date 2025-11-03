Gewalt gegen Frauen Hätte der Tod von Anna-Lena aus Genthin verhindert werden können? Familie äußert sich emotional
Der Tod von Anna-Lena aus Genthin hat die Region erschüttert. Die 20-Jährige wurde zum Ziel einer Messerattacke. Der Täter: Ihr Ex-Freund. Auch nach dem Urteil beschäftigt der Fall, wie ein Fernseh-Beitrag der ARD zeigt.
03.11.2025, 12:30
Genthin - Nach unzähligen Stunden der Verhandlung steht das Urteil fest, der Täter muss mehrere Jahre ins Gefängnis. Abgeschlossen ist der Fall von Anna-Lena, die mit mehreren Messerstichen getötet wurde, längst noch nicht.