Galeriebesitzerin Christiane Thomas zeigt eine Auswahl von Bildern, die in den vergangenen 30 Jahren entstanden sind.

Mit dem Spachtel und dem Pinsel: Sommerliche Urlaubsbilder in Genthin

Neue Ausstellung in der Stadtbibliothek

Christiane Thomas (links) während der Eröffnung ihrer Ausstellung in der Stadt- und Kreisbiblothek Genthin.

Genthin - In südeuropäischen Landschaften, Natur- und Strandbildern können Besucher der Genthiner Stadt- und Kreisbibliothek in den kommenden Wochen schwelgen. Seit dieser Woche sind im Veranstaltungsraum Bilder der Genthinerin Christiane Thomas zu sehen. Sie ist bekannt durch ihr Galeriegeschäft in der Genthiner Innenstadt.