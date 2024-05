Herrentag im Jerichower Land Mit den Rössern unterwegs

Bester Stimmung erfreuten sich gestern Ausflügler aus Redekin und Steinitz, die mit Pferde und Kutschen in der Mittagszeit in der Gaststätte Gericke in Großwulkow zu einem Zwischenstopp einkehrten, um ein kühles Blondes zu genießen.