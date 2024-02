Eine Fahrradwerkstatt des Nabu-Kreisverbandes Jerichower Land findet am 23. März in Parey statt.

Parey - Pünktlich für den Start in die Radfahrsaison möchte der Nabu-Kreisverband Jerichower Land Radfahrbegeisterte und solche, die es werden wollen, ob Singles oder Familien, beim Frühjahrs-Check ihrer Fahrräder unterstützen und zum Beispiel die Schlauchreparatur proben und kleine Schäden beheben.

„Unser Selfmade-Fahrradprofi Jenz Neumann fachsimpelt auch gern mit Fortgeschrittenen über kniffligere Probleme und gibt Tipps zu bewährten Werkzeugen, die auf jeder Tour dabei sein sollten“, erklärt Henriette Wambach vom Nabu-Kreisverband. Danach gibt es Zeit für ein gemütliches Beisammensein mit Mittagsimbiss.

Fahrradfahren ist kostengünstig und umweltfreundlich. Henriette Wambach: „Unsere Region besitzt mittlerweile mit den Fahrradwegen am Elbe-Havel-Kanal, dem Elberadweg und immer mehr Fahrradwegen zwischen den Ortschaften, auch abseits von Hauptverkehrsstraßen, attraktive Radverkehrsverbindungen. Zwar benötigt man auf längeren Strecken etwas mehr Zeit als mit dem Pkw, dafür spart man sich manche Stunde im Fitnessstudio und ist gleichzeitig viel in der Natur und an frischer Luft.“ Doch was macht man bei einer Fahrradpanne? Der Schlauch hat ein Loch, die Kette springt ab, der Vorderreifen eiert? Dann ist es gut, wenn Mann, Frau oder Schulkind sich selbst zu helfen weiß und den Schaden allein beheben kann.

Anmeldungen bis 12. März

Weitere Informationen und Anmeldung unter: Nabu Jerichower Land/Henriette Wambach, Telefon: 01522/ 9 54 63 24/ E-Mail: nabu-jl@web.de. Die Veranstaltung findet in der Westkolonie 4, Parey (Gladows Loch, neben altem Bauhof) am Sonnabend, 23. März in der Zeit von 9.30 bis etwa 13 Uhr statt. Ein Mittagsimbiss wird gereicht. Maximal können zehn Teilnehmer mit eigenen Fahrrädern (Kinder und Fahrräder nicht mitgezählt, aber bitte mit anmelden) teilnehmen. Verbindliche Anmeldungen sind bis zum Dienstag, 12. März, möglich.