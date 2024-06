In kurzen Kennenlerngesprächen an der Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ in Genthin trafen Schülerinnen und Schüler auf 32 verschiedene lokale Unternehmen.

Mit Tempo in den Beruf: Speed-Dating in Genthiner Schule.

Viele Gespräche und reges Treiben beim Speed-Dating an der Sekundarschule Am Baumschulenweg in Genthin. Hunderte Kurzgespräche führten Jugendliche und lokale Unternehmen zusammen.

Genthin. - 125 Schülerinnen und Schüler der siebten, achten und neunten Klasse der Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ in Genthin trafen in einem Speed-Dating Event auf 32 lokale Unternehmen. Das Speed-Dating funktioniert in etwa so: Die jeweiligen Vertreter der Firmen sitzen an einem festen Platz.