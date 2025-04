Die Wildererhütte Kade beteiligt sich mit Produkten aus Waschbär und Co. zum dritten Mal am landesweiten Wettbewerb „Kulinarisches Sachsen-Anhalt“.

Kade - Michael Reiß von der Wildererhütte Kade will wieder zu den Sternen greifen. Alle guten Dinge sind drei, sagt er in Anspielung an seine dritte Teilnahme in Folge am Landeswettbewerb „Kulinarisches Sachsen-Anhalt“. Womit der diesmal die Jury überzeugen will.