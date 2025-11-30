Das Kloster Jerichow ist seit jeher ein besonderer Ort. Tausende Besucher begeistern sich für den Adventsmarkt, einen der größten im Jerichower Land. Dafür nehmen die Gäste auch weite Anreisen auf sich.

Mittelalter, Handwerk, Deko und weitgereiste Gäste - so schön ist der Adventsmarkt

Jerichow - Über 40 Stände mit Handwerk, mittelalterliches Ambiente und Heißgetränke - der Adventsmarkt im Kloster Jerichow lockt mit vielen Zutaten. Mit Erfolg. Tausende Besucher finden sich am Sonnabend und Sonntag (29. und 30. November 2025) ein. Der Markt ist heute noch bis 18 Uhr geöffnet.