Ein fester Bestandteil der Genthiner Innenstadt steht vor dem Aus. Für Inhaber Jan Rathge ist der Schritt schmerzhaft – und für das treue Team besonders bitter.

Von links: Birgit Winkler, Petra Bels und Katrin Kurzbach aus der Stadthose.

Genthin - Es ist das Ende einer Ära: Der beliebte Bekleidungsladen Stadthose in der Genthiner Innenstadt wird zum Jahresende 2025 schließen. Das bestätigte Inhaber Jan Rathge gegenüber der Volksstimme. Nach mehreren Jahren unter seiner Führung muss das Geschäft, das für viele Kundinnen und Kunden weit mehr als nur ein Modegeschäft war, aufgegeben werden.