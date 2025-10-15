weather regenschauer
Das Jugendformat von ZDF und ARD hat die abgelegensten Orte Deutschlands berechnet. Auf Instagram sorgt die Altmark-Nennung für Lacher und Kritik.

Von Elisa Schulz 15.10.2025, 07:30
So schön ist die Landschaft, in der Gemeinde Altmärkische Höhe, die angeblich am „Arsch der Welt“ liegt. Hier Kossebau aus der Vogelperspektive.
So schön ist die Landschaft, in der Gemeinde Altmärkische Höhe, die angeblich am „Arsch der Welt“ liegt. Hier Kossebau aus der Vogelperspektive. Foto: Ralf Franke

Altmärkische Höhe. - Wer schon immer wissen wollte, wo man in Deutschland wirklich „ab vom Schuss“ ist, kann einen Blick auf eine Karte von „funk“ und „geogoatgg“ werfen, die auf der Social-Media-Plattform Instagram geteilt wurde. Dort werden die Orte gezeigt, die Luftlinie am weitesten von Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen entfernt sind – kurz gesagt: die Ärsche der Welt.