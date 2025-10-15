Das Jugendformat von ZDF und ARD hat die abgelegensten Orte Deutschlands berechnet. Auf Instagram sorgt die Altmark-Nennung für Lacher und Kritik.

So schön ist die Landschaft, in der Gemeinde Altmärkische Höhe, die angeblich am „Arsch der Welt“ liegt. Hier Kossebau aus der Vogelperspektive.

Altmärkische Höhe. - Wer schon immer wissen wollte, wo man in Deutschland wirklich „ab vom Schuss“ ist, kann einen Blick auf eine Karte von „funk“ und „geogoatgg“ werfen, die auf der Social-Media-Plattform Instagram geteilt wurde. Dort werden die Orte gezeigt, die Luftlinie am weitesten von Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen entfernt sind – kurz gesagt: die Ärsche der Welt.