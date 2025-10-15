Die MVB planen 2026 den Umbau der Haltestellen am Alten Markt. Mehrere Monate werden deshalb im Nordabschnitt keine Straßenbahnen fahren können. Das ist geplant.

An den Haltestellen am Alten Markt planen die MVB für 2026 umfangreiche Baumaßnahmen.

Magdeburg. - Von Ostern bis Oktober - so lautet die grobe zeitliche Vorgabe für das nächste große Bauvorhaben der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) in der Innenstadt. Die bereits für 2025 geplante Umgestaltung des wichtigen Straßenbahnhaltepunkts am Alten Markt wird nun ein Jahr später in Angriff genommen.