Motocross-Fahrer Nils gibt in Ferchland Gas

Junge Motocross-Fahrer aus ganz Deutschland reisten zum Rennen in Ferchland an. Darunter auch Nils aus der Region Stuttgart.

Ferchland - Die hintere Seitenklappe am Wohnmobil steht offen, überall Steckschlüssel, Schraubenzieher und Bowdenzüge, ab zu ein Ölkännchen und ein Spray. So sieht es in der „kleinsten Garage der Welt“ aus und sie ist ein Refugium, in dem sich der zwölfjährige Nils bestens auskennt.