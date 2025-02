Der Nabu Jerichower Land sucht Helfer für Aktion am Samstag in Klietznick, damit die Tiere nicht unter die Räder kommen.

Aktion am Sonnabend

Wie im vergangenen Jahr werden fleißige Helfer für den Aufbau des Zaunes in Klietznick gesucht.

Klietznick/Jerichow. - Es wird wieder Zeit, den Krötenschutzzaun entlang der Landstraße zwischen Klietznick und Jerichow aufzustellen. So wirbt Sven Königsmark vom NABU Jerichower Land um freiwillige Helfer, die sich am Sonnabend an der diesjährigen Aufbau-Aktion beteiligen.

Treffpunkt wird um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz am Beobachtungsturm sein. Wie immer sei an witterungsgerechte Kleidung und festes Schuhwerk zu denken, sagt Sven Königsmark.

Krötenzaun in Jerichow: Spaten mitbringen

Zudem sei es hilfreich, einen Spaten mitzubringen. Zwar herrschten gegenwärtig noch winterliche Temperaturen, doch die Naturschutzfreunde planen den Aufbau „vorsorglich“, um bei wärmerem Wetter nicht unter Termindruck zu geraten.

Bei Temperaturen über 5 Grad Celsius machen sich die Amphibien auf den Weg vom Wald in die Alte Elbe, um dort zu laichen. Dabei müssen sie die Kreisstraße queren, was ihnen ohne einen Krötenschutzzaun zum Verhängnis werden kann.

Denn aus dem kühlen Wald kommend, bleiben die wechselwarmen Tiere oft auf der Straße sitzen, um Wärme zu tanken und werden dabei überfahren.

Die Aktion gibt es mittlerweile seit 30 Jahren, anfänglich vom Naturschutzverein Jerichow und nach dessen Auflösung vom NABU Jerichower Land fortgesetzt. Seit Beginn der Aufzeichnungen wurden bereits mehr als 111.000 Frösche und Kröten sicher über die vielbefahrene Straße gebracht.