Türchen für Türchen Gemeinschaft Lebendiger Adventskalender in Gerwisch 2025: Wann Musik & Mitmachaktionen zu erleben sind
Wenn sich Türen nicht nur öffnen, sondern auch Herzen – dann ist wieder Adventszeit in Gerwisch. Hier wartet ein liebevoll gestalteter lebendiger Adventskalender voller Musik, Geschichten und Begegnungen.
30.11.2025, 11:11
Gerwisch - Ab 1. Dezember werden wieder die Türchen geöffnet. Während das eigentlich eine private und zumeist einsame Sache ist, die aber dem Einzelnen viel Freude bereitet, kann man die Sache mit dem Adventskalender aus anders angehen.