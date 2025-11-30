Wenn sich Türen nicht nur öffnen, sondern auch Herzen – dann ist wieder Adventszeit in Gerwisch. Hier wartet ein liebevoll gestalteter lebendiger Adventskalender voller Musik, Geschichten und Begegnungen.

Lebendiger Adventskalender in Gerwisch 2025: Wann Musik & Mitmachaktionen zu erleben sind

Der "Lebendige Adventskalender" hat in Gerwisch Tradition: Seit 2008 treffen sich Jung und Alt wie hier in der Kirche in Gerwisch

Gerwisch - Ab 1. Dezember werden wieder die Türchen geöffnet. Während das eigentlich eine private und zumeist einsame Sache ist, die aber dem Einzelnen viel Freude bereitet, kann man die Sache mit dem Adventskalender aus anders angehen.