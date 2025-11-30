weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Goldenen Meisterbrief erhalten: Für Material bis nach Berlin: Ein Handwerker aus der Altmark erzählt von DDR-Erlebnissen

Johannes Schindler hat seinen Beruf immer gerne ausgeübt, auch wenn es statt mit einem Kleintransporter nur mit Trabant und Hänger los ging und die Konkurrenz nach der Wende stieg.

Von Christian Ziems 30.11.2025, 11:15
Johannes Schindler mit seinem goldenen Meisterbrief.
Johannes Schindler mit seinem goldenen Meisterbrief. Foto: Christian Ziems

Rademin. - Wenn Johannes Schindler von seinem langen Berufsleben erzählt, dann leuchten seine Augen – ein deutliches Zeichen dafür, dass er gerne Elektriker gewesen ist. Und fast hätte es ihn in andere Handwerksrichtung verschlagen.